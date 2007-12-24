Тимошенко зальет Украину импортным бензином?

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО хочет "убрать" ввозные пошлины на нефтепродукты.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом она заявила вчера в Донецке на встрече с трудовым коллективом шахты им. Засядько.

"На границах поставили такие пошлины, которые не позволяют запускать импортные нефтепродукты в страну… Мы хотим убрать эти пошлины и открыть нашу страну, чтобы сюда могли зайти нефтепродукты, которые значительно дешевле и которые сыграют на понижение…", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она подчеркнула, что "инструменты бороться с этим есть, и эти инструменты будут нами задействованы".

Она акцентировала, что в стране есть 5-6 монопольных предприятий – производителей основных продуктов питания и нефтепроизводителей, "которые договариваются о ценах, и рынок здесь ни при чем". "Они всегда находились под крышей власти, это "святые коровы", - отметила премьер-министр.

Она напомнила, какую резко негативную реакцию испытала со стороны этих монополистов в 2005 году. "Я к ним только дотронулась, я с ними еще ничего не сделала, я только подступилась к ним, очень мощным нефтепроизводителям", - указала Ю.ТИМОШЕНКО.

"Я хочу теперь, не делая ошибок 2005 года, я хочу подобраться к ним еще более плавно, но подобраться. Но это требует какого-то времени", - отметила премьер.