На Буковине насильники искалечили 26-летнюю женщину, оставив ее умирать в куче листьев (видео)
На Буковине на следующий день после свадьбы одну из гостей нашли изнасилованной и избитой до беспамятства на территории сельской школы.
Свидетели говорят, что потерпевшая на свадьбе публично поссорилась с двумя мужчинами. Они - главные подозреваемые.
Впрочем, доподлинно, кто напал на женщину, пока не известно. Она сама до сих пор находится в больнице без сознания. Конфликт между женщиной и ее обидчиками возник еще на свадьбе, где они были гостями, рассказывают очевидцы, сообщает ТСН.
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На школьной площадке до сих пор видны следы крови, которые ведут к месту, где и нашли жертву. Нашла бесчувственную женщину Галина Глибчук, когда вела ребенка в школу. Проходя мимо детского туалета, они заметили в куче сухих листьев человека, лицо которого было искалеченное до неузнаваемости.
Галина Глибчук чудом узнала в изуродованой женщине жительницу этого же села Анжелу. Женщина вызвала "скорую" и милицию. Бесчувственную женщину доставили в реанимацию, больше суток она не приходила в сознание.
Сестра потерпевшей говорит, что женщину душили шнурками, копали, изодрали ноги и изуродовали лицо. Врачи говорят, что состояние женщины остается очень тяжелым, она так и не пришла в сознание. Односельчане не понимают, за что так жестоко поиздевались над молодой женщиной и оставили ее умирать.
Они говорят, что Анжела - нормальная девушка, ее пьяной никогда не видели, она работала в магазине, у нее есть ребенок. Очевидцы указали на подозреваемых в избиении - это двое мужчин, с которыми жертва поругалась на свадьбе.
Сейчас правоохранители выясняют, причастны ли они к избиению и к изнасилованию. Врачи продолжают бороться за жизнь молодой женщины, пока в милиции выясняют мотивы и ищут преступников. Дома женщину ждет ее ребенок.