В Индии трое мужчин изнасиловали и сожгли заживо 13-летнюю девочку

Расправа произошла во вторник вечером в районе поселения Сирса-Калаар, недалеко от города Ораи, пишет NEWSru.com со ссылкой на The Times of India. 13-летняя восьмиклассница вместе со старшей сестрой ходила на ферму, а на обратном пути на девушек напал местный хулиган Рам Бахадур и двое его приспешников.

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Злоумышленники отвели младшую сестру в укромное место и надругались над ней. Изнасилованная школьница сказала, что расскажет об этом преступлении односельчанам, и тогда мужчины решили убить ее.

Тем временем старшая сестра убежала в деревню за помощью. Когда же ее родственники и соседи добежали до места преступления, спасать пострадавшую было поздно: преступники подожгли ее, и девочка получила смертельные ожоги 80 процентов поверхности тела.

Одновременно стало известно еще о трех изнасилованиях, совершенных в одном только районе Шамли штата Уттар-Прадеш. Причем в одном из этих случаев пострадавшая девочка тоже была убита.

В деревне Кудана вооруженный пистолетом Сумит Кумар надругался над ученицей 12 класса. Угрожая оружием, он отвел девушку в заросли сахарного тростника, где и принудил ее к сексу.

В настоящий момент Сумит Кумар арестован, пишет Zee News.

В деревне Бинна в том же районе Шамли двое мужчин похитили и изнасиловали женщину. Поймать их пока не удалось.

Наконец, еще одно изнасилование расследуют в деревне Ахмаднагар. Там в среду в одном из домов нашли повешенной девочку со следами сексуального насилия.