Подозреваемый в изнасиловании двух школьниц содержится под стражей

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Макеевки, в ходе досудебного расследования в июле текущего года была установлена личность мужчины, который в конце июня в Червоногвардейском районе Макеевки изнасиловал двух школьниц. Им оказался ранее неоднократно судимый за это же преступление местный житель 1979 года рождения.

По словам прокурора прокуратуры Червоногвардейского района г. Макеевки Ольги Щеголевой, в настоящее время прокуратурой злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении криминального правонарушения по ч.3 ст.152 (изнасилование несовершеннолетнего лица) и ч.2 ст.153 (насильственное удовлетворение полового влечения неестественным способом, совершенное повторно в отношении несовершеннолетнего лица) УК Украины. Закон предусматривает по этим статьям наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения - содержание под стражей», - отметила прокурор.

В пресс-службе заверили, что «до конца августа обвинительный акт уже будет направлен в суд».