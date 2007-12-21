Жильцы разрушенного взрывом дома получили по 2 тысячи и шанс на новое жилье

Мэрия Запорожья выплатила жильцам разрушенного взрывом 18 декабря дома по 2 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской мэрии, "по уточнённой информации, в разрушенных квартирах было прописано 18 человек, статус пострадавших получили 24 человека. В получении материальной помощи городская власть не отказала никому из пострадавших - каждый из 24 человек, независимо от того, был он прописан или нет, получил по 2 тысячи гривен".

По информации пресс-службы, мэрия Запорожья также взяла на себя оплату за проживание пострадавших в результате взрыва в гостинице.

"На сегодняшний день 15 человек из разрушенного дома живут в гостинице "Театральная". Оплату за проживание и создание всех необходимых условий взяла на себя городская власть Запорожья", - сообщили в пресс-службе, отметив, что из городского бюджета так же будет профинансировано приобретение для пострадавших нового жилья.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря в Запорожье в двухэтажном жилом доме произошел взрыв, в результате которого один подъезд дома оказался разрушен полностью, а второй - частично. По официальным данным МЧС, в результате взрыва никто из жителей дома не погиб и не пострадал.