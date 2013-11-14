В Черновцах ограбили квартиру нардепа Москаля

Как сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью УМВД Украины в Черновицкой области, событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

По данным ССО, “сообщение о краже из квартиры одного из народных депутатов Верховной Рады Украины поступило в дежурную часть УМВД в Черновицкой области 14 ноября”.

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В милиции отмечают, что теперь проводятся мероприятия по раскрытию этого преступления и задержанию злоумышленника, и обращаются к гражданам с просьбой, кому известна какая-либо информация относительно совершенного, сообщить по спецлинии «102».

Между тем, Москаль рассказал Zaxid.Net, что из квартиры пропала шуба, ювелирные изделия, а также икона. «Денег в квартире не было», – сказал он.

Москаль допустил, что в квартире, вероятно, искали компромат на него. «Моя квартира перерыта полностью, осталось разве что сорвать паркет. Странно, но мой именной пистолет и два ружья не взяли», - добавил он.