Ограбили квартиру мэра Феодосии

Квартира мэра крымского города Феодосия Александра БАРТЕНЕВА ограблена неизвестными в среду, 24 февраля.

Грабители вынесли крупную сумму денег и семейные ценности, сообщил А.БАРТЕНЕВ местным СМИ.

«Неприятно, но ничего страшного. Мало что в жизни бывает. Грабят всех людей», – сказал мэр.

А.БАРТЕНЕВ заявляет: не знает, кто может стоять за организацией ограбления.

В милиции подтвердили УНИАН факт кражи. Проводится расследование.

Силовики воздерживаются от комментариев по поводу «улова», унесенного грабителями.