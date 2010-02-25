Ограбили квартиру мэра Феодосии
20:30, 25 февраля 2010Общество
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"Неприятно, но ничего страшного"
Квартира мэра крымского города Феодосия Александра БАРТЕНЕВА ограблена неизвестными в среду, 24 февраля.
Грабители вынесли крупную сумму денег и семейные ценности, сообщил А.БАРТЕНЕВ местным СМИ.
«Неприятно, но ничего страшного. Мало что в жизни бывает. Грабят всех людей», – сказал мэр.
А.БАРТЕНЕВ заявляет: не знает, кто может стоять за организацией ограбления.
В милиции подтвердили УНИАН факт кражи. Проводится расследование.
Силовики воздерживаются от комментариев по поводу «улова», унесенного грабителями.
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