У жителей Кременчуга есть шанс встретить Новый год в лифте?
12:59, 21 декабря 2007Общество
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Все механизмы выключат
В Новогоднюю ночь в Кременчуге Полтавской области все лифты будут отключены.
Об этом УНИАН сообщил руководитель предприятия «Кременчуклифт» Александр АНТИПЕНКО.
По его словам, «как свидетельствует опыт, лифты в кременчугских домах именно в Новогоднюю ночь испытывают наибольшие повреждения – вырываются двери и кнопки, ломаются подъемные механизмы и портятся отделки кабины».
Поэтому, как сказал руководитель «Кременчуклифт», этот шаг является вынужденным.
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