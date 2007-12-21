У жителей Кременчуга есть шанс встретить Новый год в лифте?

12:59, 21 декабря 2007
Общество
622 0

Все механизмы выключат

В Новогоднюю ночь в Кременчуге Полтавской области все лифты будут отключены.

Об этом УНИАН сообщил руководитель предприятия «Кременчуклифт» Александр АНТИПЕНКО.

По его словам, «как свидетельствует опыт, лифты в кременчугских домах именно в Новогоднюю ночь испытывают наибольшие повреждения – вырываются двери и кнопки, ломаются подъемные механизмы и портятся отделки кабины».

Поэтому, как сказал руководитель «Кременчуклифт», этот шаг является вынужденным.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter