У жителей Кременчуга есть шанс встретить Новый год в лифте?

В Новогоднюю ночь в Кременчуге Полтавской области все лифты будут отключены.

Об этом УНИАН сообщил руководитель предприятия «Кременчуклифт» Александр АНТИПЕНКО.

По его словам, «как свидетельствует опыт, лифты в кременчугских домах именно в Новогоднюю ночь испытывают наибольшие повреждения – вырываются двери и кнопки, ломаются подъемные механизмы и портятся отделки кабины».

Поэтому, как сказал руководитель «Кременчуклифт», этот шаг является вынужденным.