Огрызко: о вступлении в НАТО на сегодня речь идти не может

Министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО заявляет, что сегодня преждевременно говорить о вступлении Украины в НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«О вступлении в НАТО на сегодня речь идти не может, это было бы несерьезно, мы должны пройти все этапы, предшествующие данному событию», - сказал министр.

В то же время, В.ОГРЫЗКО заметил, что, выполняя ежегодные планы сотрудничества с НАТО и используя механизм Плана действий относительно обретения членства в НАТО, Украина может значительно ускорить этот процесс.

В.ОГРЫЗКО заверил, что Украина будет использовать и возможные механизмы, и формы сотрудничества с этой организацией. Одним из шагов является присоединение к Плану действий относительно членства в НАТО.