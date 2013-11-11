Популярные американские фильмы стали в четыре раза более жестокими

Количество сцен насилия в наиболее коммерчески успешных в США фильмах возросло с 1950-го года почти вчетверо, при этом активнее всего оно проникает в наиболее популярную категорию фильмов, сообщает РИА Новости со ссылкой на статью, опубликованную в журнале Pediatrics.

Брэд Бушмен (Brad Bushman) из Университета штата Огайо (США), который в этом году стал лауреатом Шнобелевской премии за подтверждение того, что те, кто считает себя пьяным, заодно считает себя привлекательным, и его коллеги проанализировали 915 фильмов, которые были наиболее популярны в Америке с 1950 по 2012 годы.

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В США фильмы разделяются по категориям: G — фильмы без ограничений, PG — детям рекомендуется смотреть фильм с родителями, PG-13 — дети до 13 лет допускаются на фильм только с родителями, R — подростки до 17 допускаются на фильм только с родителями. Фильмы категории PG-13 наиболее популярны: 7 из 10 наиболее успешных фильмов 2012 года относились к этой категории, отмечают ученые.

Кроме количества сцен насилия в фильмах, ученые отслеживали, совершалось ли оно с применением огнестрельного оружия. Это, по мнению исследователей, важно из-за известного психологического эффекта: наличие пистолета или его изображения в поле зрения заставляет людей вести себя агрессивнее. Поэтому ученые предполагают, что сцены, в которых фигурирует огнестрельное оружие, будут оказывать особенно сильное негативное влияние на аудиторию.

Результаты исследований показали, что количество сцен насилия в фильмах увеличилось почти вчетверо с 1950 по 2010 годы. При этом с 1985 года, когда устоялось существующее разделение по категориям, количество сцен насилия с применением огнестрельного оружия не увеличилось ни в одной категории, кроме PG-13.

Фильмы этой категории в 1985 году практически не содержали таких сцен, но их число постепенно увеличивалось до 2005 года, а затем стало расти еще быстрее. В 2010 году фильмы категории PG-13 догнали по этому показателю категорию R, а в 2011-2012 годах обогнали ее.