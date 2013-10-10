Ассанж написал гневное письмо актеру, сыгравшему его в фильме о WikiLeaks

"Я думаю, Вы хороший человек, но я не думаю, что это хороший фильм. Я не думаю, что он будет позитивен для меня и для людей, за которых я беспокоюсь. Он основан на лживой книге, написанной кем-то, кто хочет мстить мне и моей организации", — говорится в письме Ассанжа, опубликованном в среду британской газетой Guardian.

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Вместе с тем Ассанж выразил согласие встретиться с Камбербэтчем, отметив важность связей, возникающих между актером и тем, кого он играет. Ассанж сообщил, что видел предыдущие работы Камбербэтча в кино, которые ему понравились, пишет РИА Новости.

В январе этого года Ассанж уже критиковал сценарий фильма "Пятая власть", обвинив его создателей в искажении фактов и антииранской пропаганде. По мнению основателя WikiLeaks, фильм провоцирует начало войны против Ирана.

Ассанж в настоящее время находится на территории Великобритании и укрывается в посольстве Эквадора, где ему было предоставлено политическое убежище. Британский верховный суд постановил экстрадировать Ассанжа в Швецию, власти страны обвиняют его в преступлениях сексуального характера. Сам основатель WikiLeaks опасается, что его передадут властям США, где ему может грозить смертная казнь.

Фильм "Пятая власть", снятый в этом году создателем двух первых частей саги "Сумерки" Биллом Кондоном, выйдет на экраны США 15 ноября. В фильме, помимо Бенедикта Камбербэтча, задействованы британская актриса Лора Линни, актеры Энтони Маки и Дэвид Тьюлис. В сентябре фильм стал открытием международного кинофестиваля в канадском мегаполисе Торонто.