Руководителем Нафтогаза Украины может быть назначен Илья Рыбчич

Новым председателем правления НАК «Нафтогаз Украины» может быть назначен Илья РЫБЧИЧ. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил информированный источник в Министерстве топлива и энергетики Украины.

«РЫБЧИЧ уже провел несколько встреч, на которых обсуждался возможный персональный состав правления НАК «Нафтогаз Украины», а также кандидатуры на ключевые должности в компании», - сказал он.

«В ходе встреч Илья РЫБЧИЧ информировал присутствующих, что его кандидатура уже прошла согласование у премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО», - сказал собеседник агентства. По его словам, решающую роль в выборе кандидатуры нового главы «Нафтогаза Украины» сыграл большой опыт И.РЫБЧИЧА по руководству отраслью.

«Он дважды занимал должность руководителя дочки «Нафтогаза» - компании «Укргазвыдобування» и дважды - заместителя председателя правления самой НАК», - сказал собеседник агентства.

Справка УНИАН. И.РЫБЧИЧ родился 1 августа 1949 г. в с. Ильник Турковского района Львовской области. Образование высшее. Окончил Ивано-Франковский институт нефти и газа. Кандидат технических наук. 1986-1996 гг. - руководитель Хрестищенского управления буровых работ. 1996 г. - руководитель ДП "Укрбургаз" АО "Укргазпром". 1997-1998 гг. - член правления АО "Укргазпром", заместитель председателя правления AО "Укргазпром". С ноября 1998 по июнь 2003 гг. - генеральный директор ДК "Укргазвыдобування" НАК "Нафтогаз Украины". С 16 февраля 1999 г. - член правления НАК "Нафтогаз Украины".

2003-2004 гг. - главный советник председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". С июля 2004 по октябрь 2005 гг. - заместитель председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". С марта 2005 по сентябрь 2006 гг. - генеральный директор ДК "Укргазвыдобування" НАК "Нафтогаз Украины".

И.РЫБЧИЧ также является членом наблюдательного совета "Укргазпромбанка".

На последних парламентских выборах И.РЫБЧИЧ баллотировался в народные депутаты по списку (№90) блока "НУ-НС".