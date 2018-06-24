Янукович передал Тимошенко раненую экономику

Если признаться честно, даже немного жалко было Виктора Януковича, выступающего с трибуны Верховной Рады, после того как новым премьер-министром была утверждена Юлия Тимошенко. Выглядел он никудышно, речь произносил весьма неубедительную - на которую, к тому же, из рядов депутатов БЮТ и НУ-НС раздавался время от времени отчетливый смех.

«Этот смех нездоровый, не смейтесь над горем людей. Подумайте о своей ответственности», - призвал парламентариев из новой коалиции обиженный без пяти минут экс-премьер. И рассказал, каких хороших результатов добилась экономика под его руководством, и как плохи были экономические показатели при правительстве Тимошенко.

Виктор Федорович, в частности, поведал, что за семь месяцев 2005 года, когда Кабмин возглавляла Юлия Владимировна, «экономика снизилась на 10 процентов». Забыв при этом уточнить, что ВВП в 2005 году не только не падал, но и продолжал свой рост (январь-август – плюс 2,8%, по году – плюс 2,6%), а рекордный рост экономики в 2004 году случился всего-навсего вследствие почти двукратного роста мировых цен на сталь.

Впрочем, вряд ли кто-то внимательно вслушивался в слова Януковича и собирался затем ему оппонировать. А вот, что несомненно придется новому правительству тщательно анализировать, так это действительные параметры экономики 2007 года и заданные Кабмином Виктора Януковича основные тенденции по главным экономическим показателям.

В этом плане нужно сказать, что социально-экономическое «наследство» досталось правительству Юлии Тимошенко от своих предшественников очень и очень удручающее. Об этом можно уверенно судить по официальным данным, которые, кстати, не могут оспаривать чиновники бывшего Кабмина.

Падение темпов роста промышленности Индекс объемов промышленного производства в январе 2007 года составил 115,8%. Затем происходило регулярное снижение этого показателя: январь- март – 112,5%, январь-ноябрь – 110,7%.

Причем, в ноябре нынешнего года к ноябрю 2006 года прирост объема промышленного производства сократился до 7,9%.

Снижение темпов роста ВВП

Рост валового внутреннего продукта в январе с.г. равнялся 109,3%. Однако в течение года, так же как и по промышленности, наблюдался ниспадающий экономический тренд.

За первый квартал 2007 года рост ВВП уменьшился до 108,0%. В январе- ноябре данный показатель опустился еще ниже – 107,2%.

Непосредственно в ноябре нынешнего года к соответствующему месяцу 2006 года прирост ВВП составил лишь 6,9%.

Рекордная инфляция

Индекс потребительских цен составил в ноябре 2007 года к октябрю 102,2%, в январе-ноябре 2007 года – 114,2%, а годовой (ноябрь 2007 года к ноябрю 2006) – 115,2%.

По росту потребительских цен непосредственно в ноябре в этом году обновлен восьмилетний рекорд (в ноябре 1999 года – 102,9%), по годовой инфляции – семилетний рекорд (инфляция в 2000 году – 25,8%). Таким образом, инфляция в 2007 году установила «рекорды» нынешнего столетия и тысячелетия.

Плановое значение инфляции в этом году, которое правительство Януковича предусматривало в бюджете-2007, составляет 7,5%. Реальная же инфляция по году ожидается в размере около 16%.

Огромный рост негативного сальдо внешней торговли

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в октябре 2007 года составило 1,53 млрд. долл.: экспорт – 4,34 млрд. долл., импорт – 5,87 млрд. долл. Это рекордное значение величины негативного сальдо торговли товарами за один месяц как в 2007 году, так и за всю историю Украины. Перед тем наибольшая величина отрицательного сальдо за один месяц в нынешнем году наблюдалась в июле – 1,06 млрд. долл.

Негативное сальдо внешней торговли товарами за январь-октябрь повысилось до 8,22 млрд. долл. – с 6,69 млрд. долл. в январе-сентябре. Экспорт товаров в январе-октябре составил 40,00 млрд. долл., импорт – 48,22 млрд. долл.

Замедление роста реальных зарплат украинцев

На протяжении 2007 года (и во второй половине 2006) происходило «стабильное» снижение темпов роста реальных доходов и, в частности, реальных зарплат населения. В отдельные месяцы имело место даже уменьшение реальных зарплат.

Так, в сентябре 2007 года реальные зарплаты в Украине снизились по сравнению с августом на 0,3%, а по сравнению с июлем – на 2,5%.

О существенном уменьшении темпов роста реальных зарплат при правительстве Януковича можно судить по следующим показателям: индекс реальной зарплаты в январе-сентябре 2007 года составлял 112,2%, в январе-сентябре 2006 года – 121,2%, в январе-сентябре 2005 года – 118,0%.

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Динамика всех вышеприведенных основных экономических и социально-экономических показателей в Украине в 2007 году – негативная. А известно, что экономика государства весьма инерционна. Следовательно, ожидать значительных изменений, по крайней мере, в ближайшие месяцы и в первой половине 2008 года – не стоит. В первые месяцы следующего года показатели по промышленности и ВВП наверняка будут весьма низкими. Кроме того, есть еще ряд неблагоприятных экономических факторов, передающихся от правительства Януковича новому Кабмину.

Во второй половине 2006 года и в 2007 году правительство Виктора Януковича существенно нарастило внешний долг государства. В то время как в 2005 и в первой половине 2006 года внешний долг лишь сокращался. Естественно, отдавать и обслуживать долги, взятые Кабмином Януковича, предстоит будущим правительствам.

Также весьма опасной для украинской экономики станет очень высокая цена на импортный природный газ в 2008 году – 179,5 долл. за 1 тыс. куб. м. Договоренность о такой цене на газ была подписана чиновниками правительства Януковича, не смотря на то, что перед тем они обещали цену в 150-160 долл. И, кстати, цена в 160 долл. за 1 тыс. куб. м. заложена в проекте госбюджета-2008, подготовленного бывшим правительством.

Не все благополучно у правительства Януковича было и с бюджетом. Так, по данным аудиторов Счетной палаты реальные доходы за девять месяцев этого года уменьшились на 2% - общий фонд недополучил 2,5 млрд. грн. запланированных доходов. В отчете Счетной палаты говорится следующее: «Тенденции экономического развития и динамика поступлений свидетельствуют о том, что выполнение госбюджета в текущем году является проблематичным».

Таким образом, в какую бы сферу экономики не взглянуть – везде негатив. Вот такими «достижениями» хвастался Янукович, и такое наследство от него получило новое украинское правительство…

Юрий Глухов