Мексика спишет Кубе 70% пятисотмиллионного долга

Как сообщают латиноамериканские СМИ, речь идет о кредите, предоставленном государственным мексиканским банком Bancomext кубинскому правительству пятнадцать лет назад, остаточный долг по которому составляет 487 миллионов долларов.

По словам министра, оставшаяся часть долга будет выплачена в течение десяти лет. Документы о реструктуризации долга будут подписаны в ходе визита в Мексику главы МИД Кубы Бруно Родригеса, пишет РИА Новости.

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"Было важно суметь урегулировать эту ситуацию, она являлась препятствием для развития (отношений) с кубинским народом", — сказал министр в радиоинтервью.

Отношения между Кубой и Мексикой осложнились после того, как в 2002 году президент Мексики Висенте Фокс в ходе одного из саммитов попросил кубинского лидера Фиделя Кастро заранее покинуть встречу с тем, чтобы не встречаться с президентом США Джорджем Бушем. В последние годы напряженность в отношениях двух стран спала — в сентябре глава МИД Мексики Хосе Антонио Меаде Курибренья посетил остров.