Украина сделала экспорт и импорт более удобным для бизнеса - Всемирный банк

Такой вывод сделали эксперты Всемирного банка и Международной финансовой корпорацией (IFC) в своем отчете к рейтингу Doing Business-2014.

«Украина упростила международную торговлю благодаря ускорению подачи таможенных деклараций и сокращению числа физических проверок [товаров]», - отметили специалисты.

По теме: Всемирный банк: Украина – на втором месте в мире по улучшению налоговой системы

По их данным, время, необходимое для импорта товаров в Украину, сократилось с

33 до 28 дней, экспорта – с 30 до 29 дней. Вместе с тем, выросли расходы на оформление экспорта и импорта, в т.ч. из-за повышения услуг в портах.

В целом в Doing Business-2014 Украина поднялась на 25 позиций – на 112-ое место по сравнению с Doing Business-2013. Реформы в нашей стране зафиксированы в 8-ми сферах из 10-ти. В этом отношении Украину определили как топ-реформатора в мире.

Как подчеркивал министр доходов и сборов Александр Клименко, сегодняшняя работа Миндоходов нацелена на автоматизацию всех процедур таможенного контроля – для повышения скорости оформления грузов, уменьшения затрат бизнеса, минимизации человеческого фактора. Для ускорения таможенных процедур будет расширяться практика использования предварительного таможенного оформления. При этом на таможне уже существенно сокращено количество физических досмотров товаров.

Ранее среди основных качественных изменений в таможенной сфере, которые произошли в Украине с 2012 года, эксперты называют имплементацию норм нового Таможенного кодекса.

В частности, сопредседатель таможенного комитета Европейской бизнес-ассоциации, менеджер «PwC Украина» Денис Шендрик обращал внимание на введение 4-часового лимита, в течение которого таможенные органы должны завершить таможенную «очистку» товара и возможность проводить таможенное оформление на любой таможне. А менеджер отдела регулирования и международной торговли компании «ЕY» Роберт Зелди преимуществом для бизнеса называл, в частности, расширение практики применения электронного декларирования (за первое полугодие 2013-го количество электронных таможенных деклараций выросло с 20% до 83%).