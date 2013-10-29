Всемирный банк: Украина – на втором месте в мире по улучшению налоговой системы

Об этом сказано в отчете к рейтингу Doing Business-2014, составленном Всемирным банком и Международной финансовой корпорацией (IFC).

Среди прочего в сфере налогообложения Украины эксперты отметили упрощение процедуры и последовательное снижения времени на уплату налогов.

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«Украина упростила отчетность по корпоративному налогу на прибыль, НДС и взносу на социальное обеспечение, который подают компании. В 2012 году благодаря этому сократилось время [на подачу отчетности] в соответствии с украинским налоговым законодательством на 101 часов – с 491 до 390 часов», - констатируют эксперты Всемирного банка и IFC.

В своем отчете специалисты также сделали акцент на упрощении уплаты налогов в Украине благодаря «дальнейшему совершенствованию системы электронного документооборота».

Кроме того, отдельное внимание уделено упрощению получения свидетельства плательщика НДС, что обеспечило повышение позиций Украины по критерию «Регистрация собственности».

В целом в Doing Business-2014 Украина поднялась на 25 позиций – на 112-ое место по сравнению с прошлогодним рейтингом.

Напомним, как отмечал партнер «PwC Украина» Олег Тымкив, по количеству налоговых платежей Украина находится на одном уровне со странами Европы и Центральной Азии. В то же время, по словам эксперта, в прошлогоднем Doing Business-2013 авторы рейтинга указывали, что среднее количество времени, необходимое на подачу налоговой отчетности, в Украине составляет 491 час, хотя на самом деле (оценки «PwC Украина») – 305 часов.

По данным Всемирного банка, между июнем 2012 года и июлем 2013 года в мире было проведено 32 реформы, а с 2009 года - 189 реформ, направленных на облегчение простоты уплаты налогов для компаний. Это, в первую очередь, упрощение деклараций для уплаты налогов и возможности электронной отчетности. Так, в 2012 году 76 стран внедрили электронную отчетность по налогам и электронные платежи для уплаты налогов.

Напомним, в презентованной Миндоходов пятилетней стратегии развития министерства предусмотрено, в частности, введение в Украине сервиса предварительного заполнения деклараций (e-Filing), развитие кабинета плательщика (e-Taxpayers Files), внедрение сервиса интернет-платежей для уплаты налогов (e-Payments), в т.ч. платежей через мобильные устройства.