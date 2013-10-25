По делу об убийстве харьковского судьи допросили более 40 тысяч человек

Более 40 тысяч человек допрошены в рамках расследования убийства судьи Трофимова и его родных, проведено почти 800 экспертиз, а уголовное производство насчитывает около 500-та томов. Об этом шла речь сегодня в Харькове во время заслушивания по расследованию совершения этого резонансного преступления с участием Министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко.

Об этом УНИАН сообщили в УСО МВД Украины.

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Во время следствия правоохранители допросили более 40 тысяч человек, провели почти 800 судебных экспертиз, пересмотрели видеозаписи более 60-ти камер наблюдения, провели почти 60 обысков. Отработано значительное количество помещений, в том числе заброшенные дома, подвалы, чердаки, коллекторы теплотрасс, канализационные коммуникации.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря 2012 года в Харькове неизвестные убили судью Фрунзенского районного суда Харькова Владимира Трофимова и трех членов его семьи.

По данным милиции, обезглавленные трупы обнаружил в одной из квартир многоэтажки близкий родственник погибших. Были убиты: 58-летний В.Трофимов, его 59-летняя жена, их 30-летний сын и 29-летняя гражданская жена сына. Убийцы забрали с места преступления отсеченные головы убитых.

5 февраля в Харькове состоялись похороны В.Трофимова и членов его семьи.