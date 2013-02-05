Источник: в деле об убийстве харьковского судьи допросили 18 тысяч свидетелей

Об этом УНИАН сообщил информированный источник, приближенный к следственной группе.

Как отметил собеседник агентства, в следственно-оперативную группу непосредственно входят 36 человек. Кроме того, к раскрытию этого убийства привлечены криминалисты, эксперты, участковые, работники ГАИ.

В то же время, источник отметил, что количество экспертиз, назначенных по делу, возросло до 526, из них 216 уже проведено.

В то же время собеседник агентства не уточнил, какое количество экспертиз было назначено в начале раскрытия преступления.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря 2012 года в Харькове неизвестные убили четырех человек - судью Фрунзенского районного суда Харькова Владимира Трофимова и членов его семьи.

По данным милиции, обезглавленные трупы обнаружил в одной из квартир многоэтажки близкий родственник погибших. Были убиты: 58-летний В.Трофимов, его 59-летняя жена, их 30-летний сын и 29-летняя сожительница сына.

Убийцы забрали с места преступления отсеченные головы убитых.

Сегодня, 5 февраля, в Харькове состоялись похороны судьи В.Трофимова и его семьи.