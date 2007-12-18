Дешевая рабочая сила породила ”китайское чудо” и убьет его

Стремительное старение населения Китая завершит эру дешевой рабочей силы и потребует роста расходов государства на содержание пенсионеров, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на газету "Чайна Дейли".

По мнению газеты, через 20 лет китайская экономика утратит преимущество дешевой рабочей силы, поскольку после 2030 года соотношение работающих и пенсионеров в стране составит 2:1. В настоящее время на шесть работающих китайцев приходится один пенсионер.

Как считает заместитель директора Всекитайского комитета по делам престарелых Янь Цинчунь (Yan Qingchun), при сокращении работающего населения на государство тяжелым бременем ляжет забота о престарелых, что неизбежно скажется на развитии экономики.

Согласно исследованиям комитета, к началу 2007 года численность людей, перешагнувших 60-летний возраст, составила 149 миллионов или 11,3% от общей численности населения КНР. Ежегодный прирост людей, достигших пенсионного возраста, по данным китайских экспертов, в пять раз превышает показатель общего прироста населения страны.

Страна не готова отреагировать на проблему старения населения, которое потребует значительного увеличения расходов на медицинское обслуживание, социальное и иное обеспечение китайских пенсионеров.

"Не исключено, что после 2030 года мы столкнемся с тяжелейшим бременем, когда нынешние демографические преимущества закончатся", - считает Янь Цинчунь.

По мнению китайских экспертов, дешевая рабочая сила в течение нескольких десятилетий была существенным преимуществом для китайских производителей. Директор института населения и экономики труда Цай Фан (Cai Fang) считает, что только за последние два десятилетия экономическая активность в стране на 28% зависела от фактора дешевой рабочей силы.

В этой связи китайские эксперты считают необходимым уже сейчас отказаться от дешевой рабочей силы и внедрять современные методы повышения производительности труда, хотя при этом потребуется повышать заработную плату работающему населению. По мнению китайских специалистов, решать проблемe старения китайского общества необходимо наряду с увеличением расходов на образование, созданием новых рабочих мест и формированием системы медицинского страхования.