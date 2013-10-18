У Киева репутация лучше Москвы, но хуже, чем у Петербурга - исследование

Согласно рейтингу, Киев занял 73 место, опередив Москву (90-я позиция), но уступив Санкт-Петербургу, который идет 58-м. Другие города постсоветского пространства в рейтинге не представлены.

Возглавили список австралийский Сидней, а также Торонто (Канада), Стокгольм (Швеция), Вена (Австрия), Венеция (Италия), а замкнули Багдад, Тегеран, Карачи, Найроби и Каир.

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Как отметили авторы исследования, в целом в рейтинге наблюдается безусловная тенденция к лидерству со стороны европейских городов.

Справка. Исследование проводилось путем опроса более 22 000 человек из стран "большой восьмерки" по тринадцати критериям, сгруппированным в три класса - "Развитие экономики", "Развитие окружающей среды" ( включая как экологию, так и безопасность) и "Эффективность управления".

Полный список можно посмотреть здесь.