На Тернопольщине предприниматель 8 месяцев не платил зарплату 240 работникам

В Тернопольской области разоблачили руководителя предприятия, который задолжал своим работникам более 1 млн грн зарплаты.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, прокурорской проверкой выяснено, что должностное лицо не выплачивало заработную плату 240 работникам с января по август 2013 года. В итоге на предприятии образовалась задолженность по зарплате в сумме 1 млн 64 тыс. грн.

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При этом предприятие подавало в управление труду и социальной защите населения Бучацкой РГА и в отдел статистики в районе недостоверную информацию в ежемесячных отчетах об отсутствии долга по зарплате перед работниками.

По результатам проверки прокуратурой Бучацкого района на этой неделе внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 175 Уголовного кодекс Украины (необоснованная невыплата заработной платы гражданам более чем за один месяц, совершенная умышленно руководителем предприятия).