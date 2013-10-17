Итальянцы и французы начали переговоры о разработке шельфа возле Керчи

Украина рассматривает возможность подписания соглашения о разделе продукции с итальянской компании Eni и французской «Элекрисити де франс» по добыче углеводородов на Прикерченском участке шельфа Черного моря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр экологии и природных ресурсов Олег Проскуряков.

По его словам, на сегодняшнем заседании Кабинета министров в ответ на заявку этих компаний на получение возможности разработки месторождений углеводородов межведомственной комиссии по заключению СРП и Министерству экологии было поручено начать переговоры по подготовке соглашения.

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«Поступила заявка совместная от компаний - итальянской Eni и французской «Элекрисити де франс» по разработке шельфа. И на сегодня межведомственной комиссии по заключению соглашений о разделе продукции и министерству, как рабочему органу, поручено начать переговоры», - сказал Проскуряков.

Он отметил, что в ближайшее время ожидается получить от итальянской компании Eni и французской «Элекрисити де франс» проект соглашения для отработки.