"Черноморнефтегаз" увеличил добычу природного газа на 38%

За девять месяцев этого года государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» превысило показатели по добыче природного газа за аналогичный период прошлого года почти на 38%, пишет "Радио Свобода".

Общая добыча за три квартала 2013 достигла объемов добычи за весь прошлый год и составила более 1160 млн кубических метров (за весь прошлый год - 1174 миллиона кубов).

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По сообщению «Черноморнефтегаза», предприятие вышло на исторический максимум суточной добычи газа на месторождениях Черного и Азовского морей - 4,97 миллиона кубометров, и, как следствие, по итогам года планирует добыть всего за последнее десятилетие - 1,65 миллиарда кубометров.

Согласно сообщению «Черноморнефтегаза», правительство поставило перед предприятием задачу довести в 2015 году добычу природного газа на шельфе до 3 миллиардов кубических метров.