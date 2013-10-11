"Черноморнефтегаз" увеличил добычу природного газа на 38%
За 9 месяцев 2013 предприятие добыло столько же газа, сколько было добыто за весь 2012 год.
За девять месяцев этого года государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» превысило показатели по добыче природного газа за аналогичный период прошлого года почти на 38%, пишет "Радио Свобода".
Общая добыча за три квартала 2013 достигла объемов добычи за весь прошлый год и составила более 1160 млн кубических метров (за весь прошлый год - 1174 миллиона кубов).
Читайте также: В ближайшее время Украина может полностью отказаться от российского газа - Азаров
По сообщению «Черноморнефтегаза», предприятие вышло на исторический максимум суточной добычи газа на месторождениях Черного и Азовского морей - 4,97 миллиона кубометров, и, как следствие, по итогам года планирует добыть всего за последнее десятилетие - 1,65 миллиарда кубометров.
Согласно сообщению «Черноморнефтегаза», правительство поставило перед предприятием задачу довести в 2015 году добычу природного газа на шельфе до 3 миллиардов кубических метров.