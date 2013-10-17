Эксперт: спрос на валюту этой осенью в три раза ниже, чем в прошлом году

13:42, 17 октября 2013
Общество
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Чистый спрос на иностранную валюту этой осенью в три раза меньше аналогичных показателей года назад.

В последние дни валютный рынок оставался стабильным

Такое мнение высказала аналитик Райффайзен Банк Аваль Ольга Николаева.

По ее словам, в последние дни валютный рынок оставался стабильным, а котировки по паре  USD/UAH  колебались  в  узком  диапазоне  8,18-8,19. 

Поэтому,  в  отличие  от  первой  недели  октября  ни  НБУ,  ни  госбанки  не  проявляли активности  по  продаже  валюты. 

«Спокойствие  воцарилось  и  в  сегменте наличной валюты – по оперативным данным из отдельных банков, чистая покупка  наличной  валюты  населением  в  октябре  пока  находится примерно на том же уровне, что и в предыдущем месяце», - отметила она.

Так, по ее словам,  чистый  спрос  населения  на  наличную валюту в сентябре составил 678 млн. дол.

«Это существенно выше, чем в августе  (136  млн.),  однако  в  три  раза  ниже  в  среднем,  чем  осенью прошлого  года», - добавила Николаева.  

Комментируя депозитный рынок, аналитик подчеркнула, что вклады  населения  в  гривне  в сентябре росли куда более быстрыми темпами чем депозиты в валюте.

В то время же время осенью прошлого года наблюдалась обратная тенденция.

Напомним, что ранее эксперты  "Райффайзен Банк Аваль" спрогнозировали, что  обменный курс гривны к доллару будет стабильным в ближайшие два года.

Начиная с 2010 года, курс гривны к доллару США колеблется  в узком интервале 7,9-8,2 гривен за 1 доллар.

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