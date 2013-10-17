Эксперт: спрос на валюту этой осенью в три раза ниже, чем в прошлом году

Такое мнение высказала аналитик Райффайзен Банк Аваль Ольга Николаева.

По ее словам, в последние дни валютный рынок оставался стабильным, а котировки по паре USD/UAH колебались в узком диапазоне 8,18-8,19.

Поэтому, в отличие от первой недели октября ни НБУ, ни госбанки не проявляли активности по продаже валюты.

«Спокойствие воцарилось и в сегменте наличной валюты – по оперативным данным из отдельных банков, чистая покупка наличной валюты населением в октябре пока находится примерно на том же уровне, что и в предыдущем месяце», - отметила она.

Так, по ее словам, чистый спрос населения на наличную валюту в сентябре составил 678 млн. дол.

«Это существенно выше, чем в августе (136 млн.), однако в три раза ниже в среднем, чем осенью прошлого года», - добавила Николаева.

Комментируя депозитный рынок, аналитик подчеркнула, что вклады населения в гривне в сентябре росли куда более быстрыми темпами чем депозиты в валюте.

В то время же время осенью прошлого года наблюдалась обратная тенденция.

Напомним, что ранее эксперты "Райффайзен Банк Аваль" спрогнозировали, что обменный курс гривны к доллару будет стабильным в ближайшие два года.

Начиная с 2010 года, курс гривны к доллару США колеблется в узком интервале 7,9-8,2 гривен за 1 доллар.