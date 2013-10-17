Почти половина украинцев считает, что в судах "все охвачено коррупцией" - опрос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель совета Центра Разумкова, народный депутат Николай Мартыненко во время презентации общих результатов социального проекта “Судебная реформа в Украине: состояние, проблемы, перспективы”.

По словам Мартыненко, общественное доверие к отечественному суду является критически низким. По состоянию на июль этого года, по данным исследования, в той или иной степени доверяли судам только около 18% граждан, в том числе всего 2% доверяли полностью. При этом не доверяли 74%, совсем не доверяли - 46% респондентов.

Индекс доверия к судам составлял минус 56%, и по этому показателю они заняли самую низкую позицию среди 10 государственных институтов, приведенных в опроснике, разделив эту позицию с милицией.

Во время презентации было отмечено, что в течение последних 10 лет уровень общественной поддержки деятельности украинских судов в целом демонстрировал тенденцию медленного, но постоянного снижения.

Так, если в 2001-2004 годах полностью поддерживали деятельность судов преимущественно 10-11% граждан, то в 2011-2012 годах - не более 6%. В тоже время совсем не поддерживали деятельность судов около 40% и около 60% респондентов, соответственно.

Читайте также: Украинцы считают важнейшими проблемами безработицу и коррупцию (опрос)

Как отметил председатель совета Центра Разумкова, приведенные показатели социологического исследования коррелируются с представлениями граждан о судебной ветви власти.

По состоянию на июль этого года только 16% респондентов (против 20% в августе 2012 года) уверены в том, что в Украине действует конституционный принцип распределения власти на законодательную, исполнительную и судебную. 11% (против 23% в августе 2012 года) считают, что судебная власть является независимой ветвью власти. При этом 51% опрошенных убеждены, что судебная власть является зависимой от Президента, 14% видят ее зависимой от законодательной ветви власти, 18% - от исполнительной ветви власти.

Кроме того, во время опроса была дана оценка уровню коррумпированности судебной системы. Так, в октябре 2013 года распространение коррупции в судебной системе отметили 83%, в том числе 47% уверены, что в этой системе “все охвачено коррупцией”. 36% опрошенных считают, что “коррупция достаточно распространенная”. В том, что коррупции “практически нет”, убеждены всего 2% респондентов.

Исследование проводилось социологической службой Центра Разумкова с 30 сентября по 8 октября 2013 года. Было опрошено 2010 респондентов во всех регионах Украины. Теоретическая погрешность выборки составляет 2,3%.