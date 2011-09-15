Власенко: дело Тимошенко разрушило остатки доверия к судам

Рассмотрение в суде уголовного дела, возбужденного против экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, настолько разрушило остатки доверия граждан к правосудию в Украине, что возобновить положительное отношение к нему будет невозможно, как минимум, несколько лет.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение народный депутат из фракции «БЮТ-Батькивщина», бывший защитник Ю.ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО выразил сегодня в ходе круглого стола в Институте проблем управления имени Горшенина.

«Наша власть сама таким процессом, как процесс над Ю.ТИМОШЕНКО, разрушает остатки доверия граждан к судебной системе. На протяжении нескольких лет мы уже не сможем возобновить доверие к правосудию», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

По его словам, также сегодня в Украине на так называемых «политических делах» отрабатываются механизмы устранения защитников подсудимых.

«Уже в судах это называется «технологией КИРЕЕВА», который по собственному усмотрению выбрасывает защитников из процесса. Государство приватизировало суды, приватизировало прокуратуру и сейчас пытается устранить адвокатов – единственных независимых людей, которые осуществляют защиту», - отметил депутат.

Также С.ВЛАСЕНКО заметил, что даже если действующей власти удастся принять новый Уголовно-процессуальный кодекс, то это совсем не будет означать, что судьи будут выполнять его нормы.

Продолжая тему, адвокат экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО Игорь ФОМИН отметил, что на сегодня власть управляет судами. «У нас сегодня ситуация такова, что «врагам» даже закон не предлагают… Возможность управлять правосудием сегодня властью достигнута», - сказал И.ФОМИН.