В неработающей шахте на Донетчине от отравления газом погибли люди

Вчера в Шахтерске Донецкой области в неработающей шахте 1-6 ООО ”Комплекс” погибли три работника.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в одном месте погибли два человека, в другом, на расстоянии 1,5 км - один человек.

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Тела погибших подняты на поверхность. Предварительная причина смерти – отравление рудничным газом. По факту происшествия правоохранительные органы проводят расследование.

На месте происшествия работали три отделения Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля.