Продолжает гореть якобы "неработающая" шахта, идет поиск трех шахтеров

В Луганской области продолжается поиск трех шахтеров, спасатели влили в горящую выработку шахты им. Володарского 18 тонн воды на глубину 60 метров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Луганской облгосадминистрации со ссылкой на первого заместителя губернатора Эдуарда ЛОЗОВСКОГО.

По его словам, на месте пожара работают три отделения 7-го военизированного горноспасательного отряда, специалисты МЧС, находится реанимационно-противошоковая группа и пожарный автомобиль. Кроме того, к ликвидации последствий инцидента привлекаются специализированные службы гражданской защиты (обороны) города, посильную помощь оказывает ГП «Свердловантрацит».

«Сейчас там ведутся работы согласно регламенту, пожар тушится в специальном режиме в связи с тем, что в сбойке предположительно находятся трое людей, хотя информация об этом и не подтверждена», – сообщил Э.ЛОЗОВСКИЙ.

Что касается причин происшедшего, то, по словам первого заместителя главы облгосадминистрации, установить их до окончательного тушения пожара невозможно.

«Сначала рассматривалась версия о том, что горит угольная масса. Но сейчас специалисты склоняются к версии, что загорелась угольная пыль или, возможно, мусор, который накопился в закрытой сбойке», – сказал Э.ЛОЗОВСКИЙ.

Как заявила пресс-секретарь ГУ МВД Украины в Луганской области Татьяна ПОГУКАЙ, документально не подтверждено, что горняк, который выбрался из сбойки, действительно там находился. В данный момент он и еще двое предполагаемых организаторов незаконной угледобычи находятся в Свердловском ГО УВД как фигуранты по делу. Горняку была оказана медицинская помощь: он получил ожог верхних конечностей.

Как сообщал УНИАН, утром 2 февраля в стволе неработающей шахты им. Володарского в Луганской области возник пожар. В это время там находилось 4 человека.

Прокуратурой города Свердловска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 240 ч.2 Уголовного кодекса Украины («нарушение установленных правил охраны недр, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или окружающей среды, а также незаконная добыча полезных ископаемых общегосударственного значения»), которое взято на особый контроль прокуратурой области.

Одному из горняков, 30-летнему Алексею СЫТНИКОВУ удалось спастись из горящей неработающей шахты, но после этого он сбежал. В ночь на 3 февраля его нашли. Также милиция нашла двух организаторов нелегальной добычи угля на закрытой шахте.