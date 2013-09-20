В Донецкой области загорелась шахта, эвакуировано 100 горняков

Пожарные тушат огонь на шахте "Коммунарская" в Донецкой области, сообщает в пятницу украинская госслужба по ЧС, передает РИА Новости.

Накануне сообщалось, что спасатели эвакуировали более 100 горняков из шахты "Коммунарская" из-за превышения уровня углекислого газа после проведения взрывных работ.

В пятницу госслужба по ЧС уточнила, что на шахте в четверг утром произошел пожар на глубине 500 метров. На поверхность самостоятельно поднялись 129 горняков.

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"Жертв и пострадавших нет. Работа шахты временно приостановлена. По состоянию на 7 часов 20 сентября ликвидация пожара продолжается", - говорится в сообщении. На месте происшествия работает отделение государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля.