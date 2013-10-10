Донецкая милиция обустроила свою дежурную часть по западному образцу

Правоохранители Донецкого региона показали, как выглядит их новая дежурная часть, оснащенная в лучших традициях зарубежных полицейских управлений. Электронная система видеонаблюдения позволит контролировать на цифровой карте в режиме реального времени как дежурные части 58 органов внутренних дел городов всего региона, так и передвижения нарядов милиции, оснащенных GPS-трекерами, а также следить за чрезвычайными ситуациями и координировать способы их ликвидации, пишет "Сегодня".

Как рассказал начальник донецкой областной милиции Роман Романов, всего в регионе установлено около 700 камер видеонаблюдения, в том числе камеры на «Донбасс Арене», в парке имени Щербакова и других местах отдыха, на железнодорожном вокзале и в аэропорту, возле госучреждений. Они уже доказали свою эффективность в областном центре — с их помощью раскрыты десятки грабежей и разбоев, кражи из автомобилей и похищения золотых украшений.

«А как были раскрыты террористические акты в США? С помощью именно таких видеосистем. В том же Лондоне раскрываемость преступлений очень высока именно из-за того, что у местных полицейских есть возможность просматривать записи с камер и опознавать по ним преступников. Мы стараемся этот опыт перенимать», — подчеркнул генерал-майор.

Правоохранители объяснили, что записи с камер видеонаблюдения хранятся у них определенное время на специальных носителях и смогут служить доказательной базой. Правда еще предстоит поработать над качеством передаваемого изображения, чтобы можно было максимально достоверно идентифицировать человека, совершающего правонарушение. «Один из вопросов, который возникает — качество камеры: возможность приблизить, удалить. Разрешение камер должно соответствовать европейским стандартам, и мы сейчас работаем над этим», — говорят правоохранители.

Относительно того, нарушает ли видеофиксация право граждан на конфиденциальность персональной информации, главный милиционер области заверил, что все законно. «Улица — это общественное место, на ней может находиться кто угодно. И наша задача — обезопасить общество от тех преступных или противоправных проявлений, которые происходят на улицах наших городов. Жители сами в этом заинтересованы. Здесь с правовой точки зрения проблем нет», — объяснил Роман Романов.

Под бдительное око правоохранителей может попасть практически каждый, ведь помимо 700 штатных камер в распоряжении милиционеров могут оказаться и более 5000 частных. Например, видеозаписи с камер, которые установлены в супермаркетах или банках, в будущем, возможно, также будут использованы в работе милиции.

«Мы заинтересованы в сотрудничестве с правоохранителями, ведь это поможет нам усилить безопасность. Наши камеры просматривают все периметры на улицах, каждый уголок в торговом зале, мы даже устанавливаем видеокамеры в подсобных помещениях. Уже сейчас, если ловим воришку, в обязательном порядке передаем все записи милиционерам», — рассказали в службе безопасности крупного супермаркета.