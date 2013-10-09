Антикоррупционная политика Украины приближается к стандартам ЕС – эксперт

Так, генеральный директор инвестиционно-банковской компании «European Capital Management» Вадим Браиловский прокомментировал проект Закона №3312 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реализации рекомендаций Европейской комиссии в сфере государственной антикоррупционной политики».

«Законопроект, едва его зарегистрировали в парламенте Украины, привлек к себе внимание достаточного широкого круга общественности. Он примечателен увеличением ответственности и наказаний коррупционных преступлений, ужесточением санкций участникам таких незаконных деяний, обсуждением защиты авторов сообщений о коррупционном правонарушении и так далее. Но гораздо более важным является не столько само содержание законопроекта, сколько факт его появления», - считает эксперт.

Браиловский напоминает, что законопроект предусматривает целый ряд изменений в соответствии с рекомендациями Европейской комиссии. По его словам, речь идет не только о формальном, но и о реальном усовершенствовании антикоррупционного законодательства Украины.

«Это и увеличение ответственности за коррупционные правонарушения, и обязанность доказывать правомерность своих действий в случае сообщения о коррупционном правонарушении с истца на ответчика. Кроме того, это и лишение некоторых органов возможности составлять протоколы о коррупционных правонарушениях (из списка предлагается исключить органы доходов и сборов, а также Военную службу правопорядка в ВСУ). Безусловно, потребность в таком законопроекте давно назрела, поэтому парламент должен его поддержать», - отметил он.

Со слов Браиловского новое антикоррупционное законодательство, в котором учтено мнение экспертов Европейского Союза в сфере предотвращения и противодействия коррупции, устраняет немало пробелов, имеющих место в украинском правовом поле.

По мнению эксперта, благодаря таким законам украинское законодательство приблизится к европейским стандартам.

«А это будет свидетельствовать о готовности Украины к подписанию Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Антикоррупционная политика Украины постепенно приближается к стандартам ЕС», - добавил финансист.

Браиловский констатирует, что коррупция является ключевой угрозой надлежащему эффективному государственному управлению и демократическим преобразованиям в Украине на пути к евроинтеграции.