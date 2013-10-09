Крашкова дала показания в суде

Жительница Врадиевки Ирина Крашкова сегодня в суде подтвердила, что ее изнасиловали милиционеры Евгений Дрыжак и Дмитрий Полищук.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в перерыве в судебном заседании журналистам сообщил представитель потерпевшей Евгений Стельмах.

По его словам, Крашкова не меняет показаний, которые дала во время досудебного следствия: ее сначала изнасиловал капитан милиции Дрыжак, который потом предложил это же сделать лейтенанту Полищуку, и тот согласился.

После этого девушку выкинули из машины и били на улице трое подсудимых - милиционеры и егерь Сергей Рябиненко.

"Она говорит, что Дрыжак вытянул ее за волосы на улицу, и как ее били твердым предметом, чем-то тяжелым, металлическим", - сказал Стельмах.

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Вчера во время дачи показаний в суде Рябиненко сообщил, что Крашкову автомобильным насосом бил Полищук.

Заседание Первомайского районного суда по делу об изнасиловании и покушении на убийство Крашковой сегодня проходит в закрытом режиме, потерпевшей во время дачи показаний потребовался перерыв, чтоб успокоиться и принять лекарства.

После перерыва девушку будут опрашивать адвокаты обвиняемых.

Справка УНИАН. 27 июня 29-летнюю жительницу Врадиевки Крашкову нашли на улице без одежды с признаками насилия. Потерпевшую госпитализировали в реанимацию.

28 июня по подозрению в совершении изнасилования, разбойного нападения и причинении тяжких телесных повреждений были задержаны лейтенант милиции Полищук и егерь Рябиненко. После двухдневных массовых акций протеста граждан во Врадиевке прокуратура Николаевской области задержала капитана милиции Дрыжака, на которого также указывала потерпевшая.

5 августа прокуратура Николаевской области вручила подозреваемым в изнасиловании и избиении Крашковой извещение об изменении квалификации действий подозреваемых с ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (нанесение тяжких телесных повреждений) на более тяжкое преступление - ч. 2 ст. 15 п.п. 4,6,9,12 и ч. 2 ст. 115 (совершение оконченного покушения на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление, по предварительному сговору группой лиц). Кроме того, Рябиненко инкриминируется совершение разбойного нападения, а Полищуку и Дрыжаку - совершение изнасилования, разбойного нападения, а также ряда служебных преступлений.

9 сентября Апелляционный суд Николаевской области принял решение, что дело об изнасиловании и попытке убийства Крашковой будет рассматривать Первомайский районный суд Николаевской области.

26 сентября Первомайский районный суд в здании Апелляционного суда Николаевской области начал судебный процесс по делу об избиении и изнасиловании Крашковой. Согласно решению суда, начало рассмотрения дела по сути назначено на 8 октября.

Кроме того, Первомайский районный суд принял решение о продлении содержания под стражей всех обвиняемых до 25 ноября.