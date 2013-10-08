Крашкова требует от своих обидчиков миллион

29-летняя жительница Врадиевки Ирина Крашкова, которую в июне этого года жестоко избили и изнасиловали, подала иск к своим насильникам о возмещении ей морального ущерба в размере 1 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом возле здания суда сообщил адвокат одного из подсудимых Сергея Рябиненко Алексей Гончарук.

Адвокаты Крашковой сумму журналистам не озвучивали, сказали, что сделают это позже. По их словам, моральной ущерб велик, поскольку потерпевшая получила серьезные физические травмы и не сможет больше работать, а также серьезный психологический вред.

Представитель прокуратуры подтвердил корреспонденту УНИАН, что в иске заявлена сумма в 1 млн грн.

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Также Крашкова предъявила иск о возмещении материального ущерба, однако сумму не озвучивают. Иски предъявлены ко всем троим обвиняемым: милиционерам Евгению Дрыжаку и Дмитрию Полищуку, а также егерю Рябиненко.

Как сообщал УНИАН, государственное обвинение просило Первомайский районный суд взыскать с подсудимых 10,5 тыс. грн, потраченных на лечение Крашковой.

Справка УНИАН. 27 июня 29-летнюю жительницу Врадиевки Крашкову нашли на улице без одежды с признаками насилия. Потерпевшую госпитализировали в реанимацию.

28 июня по подозрению в совершении изнасилования, разбойного нападения и причинении тяжких телесных повреждений были задержаны лейтенант милиции Дмитрий Полищук и егерь Сергей Рябиненко. После двухдневных массовых акций протеста граждан во Врадиевке прокуратура Николаевской области задержала капитана милиции Дрыжака, на которого также указывала потерпевшая.

5 августа прокуратура Николаевской области вручила подозреваемым в изнасиловании и избиении Крашковой извещение об изменении квалификации действий подозреваемых с ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (нанесение тяжких телесных повреждений) на более тяжкое преступление - ч. 2 ст. 15 п.п. 4,6,9,12 и ч. 2 ст. 115 (совершение оконченного покушения на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление, по предварительному сговору группой лиц). Кроме того, Рябиненко инкриминируется совершение разбойного нападения, а Полищуку и Дрыжаку - совершение изнасилования, разбойного нападения, а также ряда служебных преступлений.

9 сентября Апелляционный суд Николаевской области принял решение, что дело об изнасиловании и попытке убийства Крашковой будет рассматривать Первомайский районный суд Николаевской области.

26 сентября Первомайский районный суд в здании Апелляционного суда Николаевской области начал судебный процесс по делу об избиении и изнасиловании Крашковой. Согласно решению суда, начало рассмотрения дела по сути назначено на 8 октября.

Кроме того, Первомайский районный суд принял решение об продлении содержания под стражей всех обвиняемых до 25 ноября.