В Ивано-Франковске милиционера выбросили из магазина через витрину

В Ивано-Франковске владельцы магазина оказали сопротивление работнику милиции и порвали его одежду.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью управления МВД Украины в Ивано-Франковской области, 8 октября оперуполномоченный Государственной службы борьбы с экономической преступностью Ивано-Франковской милиции зашел в одно из торговых заведений города для рассмотрения информации, ранее зарегистрированной в журнале единого учета, о том, что в этом заведении в обход действующего законодательства продаются несовершеннолетним табачные изделия.

Когда правоохранитель брал объяснения у продавца магазина, к нему подошел муж владелицы магазина и затеял спор, в ходе которого начал выталкивать работника милиции из помещения. К инициатору конфликта присоединилась жена, говорится в сообщении.

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Мужчина толкнул работника милиции на стеклянную витрину, в результате чего она разбилась. Кроме того, владельцы магазина порвали на работнике милиции форменную одежду.

Сведения о сопротивлении правоохранителю при выполнении ним служебных обязанностей занесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 342 Уголовного кодекса Украины.