Главное за день: обзор топ-новостей

Капитан Costa Concordia умышленно подвел лайнер к берегу

Капитан итальянского круизного лайнера Costa Concordia Франческо Скеттино провел судно в 10 раз ближе к острову Джильо, по сравнению с предусмотренным маршрутом.

Об этом заявил в понедельник во время дачи свидетельских показаний на процессе по делу о кораблекрушении Джованни Иаккарино, помощник капитана. По его словам, траектория движения была изменена с 5 миль до 0,5 миль от Джильо. Правилами предусмотрено, что лайнеры должны проходить на большом расстоянии от острова, по центру пролива, отделяющего его от Тирренского побережья. По свидетельству Иаккарино, Скеттино хотел проделать подобный маневр еще неделей раньше, однако тогда не позволяли погодные условия.

Сотни сотрудников Госдепа США отправлены в вынужденные отпуска

Сотни сотрудников госдепартамента США отправлены в вынужденные отпуска из-за прекращения финансирования госучреждений.

Сирию подозревают в тайном перемещении химоружия

Сенаторы США Джон Маккейн и Линдси Грэм, известные призывами к военным действиям против Сирии, выступили в понедельник с требованием проверить сообщения о том, что сирийские власти якобы скрытно перемещают имеющееся у них химическое оружие.

Владимир Кличко назвал имя интересного ему соперника

После победы над Александром Поветкиным в Москве Владимир Кличко назвал следующего интересного для себя соперника.

"Существует такой здоровенный, политкорректно выражаясь, афроамериканец. Зовут Деонтей Уайлдер. Рост его - за 2 метра, размах рук - 213 сантиметров. Провел на профессиональном ринге 29 боев, одержал 29 побед. А в августе этого года нокаутировал белоруса Сергея Ляховича. Вот мне кажется - встреча с ним была бы очень интересна", - сказал Владимир Кличко.

В Украине к отоплению подключено 90% жилых домов - Вилкул

В Украине к отоплению подключено 158 тыс. 572 жилых дома или 90% во всех 27 регионах.

Онищенко по-прежнему имеет претензии к Roshen

Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявляет, что претензии к качеству продукции кондитерской корпорации Roshen остаются.

«Можно обратиться в Еврокомиссию, можно обратиться ООН, можно еще найти какие-то международные институты – но условие одно: предъявите нам производство и мы его посмотрим, предъявите национальную систему контроля за качеством», - сказал Онищенко.

МИД не ведет переговоров о лечении Тимошенко за рубежом

МИД Украины не ведет переговоров относительно лечения экс-премьер-министра Юлии Тимошенко за рубежом.

Посол Австрии пообещал украинцам дешевые продукты в случае подписания Соглашения об ассоциации

Посла удивило, что большинство товаров в Украине дороже, чем в Австрии.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Австрии в Украине Вольф Дитрих Хайм убежден, что после подписания соглашения о создании зоны свободной торговли с Евросоюзом уровень цен в Украине снизится.

Украина должна уплатить МВФ 2,7 млрд долл. к концу ноября – Fitch

Украине предстоит уплатить Международному валютному фонду по кредитам и процентам 2,7 млрд долл. к концу ноября, говорится в комментарии международного рейтингового агентства Fitch.

СМИ: Мобильные заключенным никто не разрешал

Информация о разрешении заключенным пользоваться мобильными телефонами, которая появилась в большинстве украинских СМИ, не соответствует действительности.

Мобильные телефоны ни заключенным, ни даже осужденным к ограничению свободы не разрешали. В этом можно убедиться, прочитав текст принятого и уже подписанного закона, сообщает Украинская Правда.

Названы лауреаты Нобелевской премии по физике

Нобелевская премия по физике в 2013 году была присуждена бельгийцу Франсуа Энглеру и англичанину Питеру Хиггсу за теорию, которая объясняла приобретение массы микрочастицами.

Таможенный референдум: ЦИК отказала в регистрации инициативной группы

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации инициативной группы по проведению всеукраинского референдума по народной инициативе относительно вступления Украины в Таможенный союз.

Янукович забрал у Табачника Госслужбу интеллектуальной собственности

Президент Украины Виктор Янукович подписал указ, согласно которому деятельность Государственной службы интеллектуальной собственности направляется и координируется Кабинетом министров через министра экономического развития и торговли Украины.