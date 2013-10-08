Названы лауреаты Нобелевской премии по физике

По официальной формулировке, ученые получили премию за "теоретическое открытие механизма, осуществившего вклад в наше понимание природы массы субатомных частиц, и которое недавно было подтверждено через открытие гипотетической элементарной частицы в экспериментах ATLAS и CMS в Большом адронном коллайдере ЦЕРН".

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Об этом сообщает официальный сайт премии.

Двое вышеупомянутых ученых независимо друг от друга предложили эту теорию еще в 1964 году (Энглерт в сотрудничестве с ныне умершим Робертом Брутом). В 2012 году их идеи получили подтверждение благодаря открытию так называемого бозона Хиггса (частица, отвечающая за массу элементарных частиц).