Капитан Costa Concordia умышленно подвел лайнер к берегу

Траектория движения была изменена с 5 миль до 0,5 миль от Джильо

Об этом заявил в понедельник во время дачи свидетельских показаний на процессе по делу о кораблекрушении Джованни Иаккарино, помощник капитана, сообщает ИТАР-ТАСС.

По его словам, траектория движения была изменена с 5 миль до 0,5 миль от Джильо. Правилами предусмотрено, что лайнеры должны проходить на большом расстоянии от острова, по центру пролива, отделяющего его от Тирренского побережья. По свидетельству Иаккарино, Скеттино хотел проделать подобный маневр еще неделей раньше, однако тогда не позволяли погодные условия.

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Лайнер Costa Concordia с 4,2 тыс пассажирами и членами экипажа совершал круиз по Средиземноморью, когда ночью на 14 января 2012 года напоролся на риф. В результате катастрофы погибли 32 человека.

Главным фигурантом по этому делу является капитан судна Франческо Скеттино, который обвиняется в непреднамеренном убийстве, потоплении судна, преступной халатности и задержках в объявлении эвакуации.

17 сентября 2013 года лайнер после 600 дней, которые он провел на боку, поставили на киль. Теперь лайнер можно рассмотреть полностью — капитанский мостик, каюты. Но 600 дней на боку на рифах оказались для лайнера смертельными: корпус безнадежно деформирован. При этом останки пропавших без вести пока не обнаружены.