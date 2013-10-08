СМИ: Мобильные заключенным никто не разрешал

Мобильные телефоны ни заключенным, ни даже осужденным к ограничению свободы не разрешали. В этом можно убедиться, прочитав текст принятого и уже подписанного закона, сообщает Украинская Правда.

Изменения в 59-й и 99-й статьях КИК​​, предложенные в редакции законопроекта к первому чтению, которые разрешал мобильные телефоны, профильный комитет ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности убрал, учтя поправки народного депутата Деревянко:

"Поправка № 10 - Абзац второй части второй статьи 59 оставить в действующей редакции." ; Поправка № 22 - Абзац пятый части второй статьи 99 оставить в действующей редакции, - народный депутат Деревянко, регистрационная карточка № 87".

Как сообщает издание, на самом деле принятые изменения в исполнительный кодекс ограничиваютпользование заключенными даже обычным телефоном, по сравнению с тем, как было раньше - фактически лишили права на телефонные разговоры находящихся в карцере, ДИЗО и "одиночке".

Теперь наказаны заключенные смогут поговорить по телефону только с разрешения начальника колонии в исключительных случаях, с целью воспитательного воздействия или в связи с исключительными личными обстоятельствами.