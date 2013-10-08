МИД не ведет переговоров о лечении Тимошенко за рубежом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр иностранных дел Украины Леонид Кожара.

“МИД не ведет таких переговоров и, честно говоря, официальных свидетельств нет о том, что какие-то переговоры кто-то вел”, - сказал Кожара.

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По его словам, на сегодняшний день в МИД нет никаких официальных документов, которые бы могли это подтвердить.