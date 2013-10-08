МИД не ведет переговоров о лечении Тимошенко за рубежом
12:17, 08 октября 2013Политика
845 0
МИД Украины не ведет переговоров относительно лечения экс-премьер-министра Юлии Тимошенко за рубежом.
МИД не имеет никаких документов относительно лечения Тимошенко за границей
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр иностранных дел Украины Леонид Кожара.
“МИД не ведет таких переговоров и, честно говоря, официальных свидетельств нет о том, что какие-то переговоры кто-то вел”, - сказал Кожара.
По теме: Сейчас юридически невозможно лечить Тимошенко за границей - Ефремов
По его словам, на сегодняшний день в МИД нет никаких официальных документов, которые бы могли это подтвердить.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter