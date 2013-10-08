Янукович забрал у Табачника Госслужбу интеллектуальной собственности

Президент Украины Виктор Янукович подписал указ, согласно которому деятельность Государственной службы интеллектуальной собственности направляется и координируется Кабинетом министров через министра экономического развития и торговли Украины.

Текст указа от 8 октября размещен на сайте главы государства.

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Своим указом Президент внес соответствующие изменения в раздел IV Схемы организации и взаимодействия центральных органов исполнительной власти, утвержденной Указом от 9 декабря 2010 года № 1085 «Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти» (в редакции указа от 24 декабря 2012 года № 726 с изменениями, внесенными указами от 16 января 2013 года № 19 и от 28 февраля 2013 года № 96). Таким образом, в пункте 9 (перечня центральных органов исполнительной власти, деятельность которых направляется и координируется Кабинетом министров через министра образования и науки - УНИАН) абзац «Государственная служба интеллектуальной собственности Украины» исключен, вместо него внесен в пункт 4 (через министра экономического развития и торговли Украины - УНИАН) после абзаца «Государственная служба экспортного контроля Украины».

В свою очередь, Кабмину поручено подать предложения о внесении в акты Президента изменений, вытекающие из этого указа, и привести свои акты в соответствие с ним.