Таможенный референдум: ЦИК отказала в регистрации инициативной группы

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение на сегодняшнем заседании проголосовали 9 членов ЦИК, а 2 члена ЦИК воздержались.

Как отметила заместитель председателя ЦИК Жанна Усенко-Черная, комиссия рассмотрела документы собрания граждан по проведению референдума по народной инициативе, которое состоялось 29 сентября. По результатам анализа поданных документов было установлено, что на собрании при образовании инициативной группы по вопросу: “Поддерживаете ли вы присоединение Украины к Таможенному союзу Республики Беларусь, Республики Казахстан и России? Да. Нет.” не был соблюден порядок, предусмотренный статьей 30 Закона Украины о Всеукраинском референдуме.

Усенко-Черная напомнила, что в соответствии с постановлением Окружного админсуда от 25 сентября ЦИК запрещено отправлять своего представителя на указанное собрание, о чем комиссия проинформировала его организаторов — Симоненко, Адвену и Буйко. Таким образом, организаторам собрания было известно о невозможности засвидетельствования представителем ЦИК факта проведения указанного собрания, что является обязательным требованием закона.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября Окружной административный суд Киева по иску Европейской партии Украины запретил КПУ организовывать и проводить собрание граждан по вопросу проведения всеукраинского референдума о вступлении Украины в Таможенный союз. Также постановлением суда ЦИК было запрещено направлять своего представителя на собрание граждан Украины по вопросу проведения референдума.

Однако 3 сентября лидер КПУ Петр Симоненко сказал, что собрание граждан по подготовке референдума все же состоится 8 сентября.

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8 сентября участники собрания, которое проходило на стадионе "Спартак", утвердили вопрос на всеукраинский референдум: «Поддерживаете ли вы присоединение Украины к Таможенному союзу Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации?» с вариантами ответа «Да» или «Нет».

12 сентября инициативная группа по проведению референдума о вступлении Украины в Таможенный союз подала в Центризбирком документы для регистрации.

17 сентября ЦИК не зарегистрировал инициативную группу по проведению всеукраинского референдума о вступлении Украины в Таможенный союз.

23 сентября в ЦИК вновь поступило сообщение от Компартии о проведении 29 сентября собрания граждан относительно всеукраинского референдума о вступлении Украины в Таможенный союз. Собрание планировалось провести 29 сентября на стадионе “Спартак” в Киеве. 26 сентября Окружной административный суд Киева запретил Центральной избирательной комиссии направлять своего представителя на собрание граждан по организации всеукраинского референдума о вступлении Украины в Таможенный союз, которое было запланировано на 29 сентября.

Однако 29 сентября КПУ и представители движения "Украинский выбор" во второй раз провели собрание граждан по формированию инициативной группы по организации референдума за вступление Украины в ТС.

3 октября министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что считает нелегитимным собрание граждан по проведению всеукраинского референдума по народной инициативе по вопросу вступления Украины в Таможенный союз, которое состоялось 29 сентября.

По словам Лукаш, пока действуют судебные решения о запрещении проведения собрания, такие собрания не будут иметь правовых последствий.

4 октября в КПУ сообщили, что в ЦИК поступили сообщения о проведении в регионах Украины собраний граждан о проведении всеукраинского референдума по народной инициативе относительно внешнеэкономической интеграции Украины.

На собраниях будут рассматриваться вопросы о целесообразности проведения всеукраинского референдума по народной инициативе относительно внешнеэкономической интеграции Украины; точная формулировка вопроса, который предлагается вынести на всеукраинский референдум по народной инициативе; образование персонального состава инициативной группы по проведению всеукраинского референдума по народной инициативе; назначение уполномоченного представителя инициативной группы по проведению всеукраинского референдума по народной инициативе.

По данным КПУ, собрания граждан должны были состояться 6 октября - в Симферополе, Харькове, Чернигове, Донецке, Запорожье. А 9 октября - в Николаеве, Кривом Роге, Севастополе, Сумах. На 12 октября собрания граждан запланированы в Одессе, Виннице, Полтаве, Кировограде, Житомире, Каховке Херсонской области.