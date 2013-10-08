Сирию подозревают в тайном перемещении химоружия

Сенаторы США Джон Маккейн и Линдси Грэм, известные призывами к военным действиям против Сирии, выступили в понедельник с требованием проверить сообщения о том, что сирийские власти якобы скрытно перемещают имеющееся у них химическое оружие.

Маккейн и Грэм в совместном заявлении не согласились с госсекретарем Джоном Керри, который приветствовал факт начала уничтожения химоружия в Сирии. Ссылаясь на показания бывшего сирийского чиновника, предположительно знакомого с ситуацией вокруг химоружия, сенаторы предполагают, что власти страны пытаются скрыть часть запасов, в том числе переслав их в Ливан и Ирак, сообщает РИА Новости.

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"Подобные действия режима Асада могут показать его намерение сохранить часть своего арсенала химического оружия, и усложнить его отслеживание для международного сообщества", - пишут сенаторы.

Они также опасаются, что химоружие может попасть в руки Ирана или шиитского движения "Хезболлах".

"Мы должны оценивать происходящие в Сирии события и нынешнюю инициативу с осторожностью и внимательно следить за действиями (режима), чтобы помешать Сирии использовать резолюцию ООН как инструмент для оттягивания времени и продолжения военной кампании против сирийского народа", - заключили сенаторы.