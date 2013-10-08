Сотни сотрудников Госдепа США отправлены в вынужденные отпуска

"У нас сейчас сотни сотрудников в вынужденных отпусках. И с каждым новым днем растет риск, что это число увеличится", — сказала журналистам представитель Госдепа Мари Харф.

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По ее словам, ведомство сократило количество поездок, встреч и конференций, сообщает РИА Новости.

Вместе с тем, в Госдепе ранее подчеркнули, что не прекратят выполнять функции, связанные с представлением национальных интересов США за рубежом и консульской помощью соотечественникам.

Контролируемая республиканцами Палата представителей отказалась принимать бюджет без пункта об отмене или переносе реализации реформы здравоохранения — одной из важнейших инициатив президента Барака Обамы. Из-за этого с начала нового финансового года 1 октября финансирование госучреждений приостановилось.