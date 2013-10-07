В Харькове накрыли сеть борделей со скрытыми камерами

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил журналистам заместитель прокурора Харьковской области Дмитрий Кавун.

По его словам, в настоящее время открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 359, ч. 2 ст. 302 ч. 2 ст. 303 (сводничество, сутенерство, принуждение заниматься проституцией и незаконная аудио- и видеосъемка) Уголовного кодекса Украины.

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Кавун сказал, что в рамках следствия работники прокуратуры и СБУ провели обыски на 5 объектах – гостиничных комплексах, массажных салонах и ночных клубах, которые находились на территории Харькова и области. После проведения обысков в ночь на 5 октября были задержаны четыре человека – трое мужчин и одна женщина. Организатором сети борделей оказался 44-летний харьковчанин, роль других задержанных сейчас устанавливается. Кроме того, правоохранители устанавливают, есть ли среди задержанных бывшие работники милиции.

Кавун подчеркнул, что в выявленных борделях работало около 70 женщин. Все они будут привлечены к административной ответственности и будут фигурировать как свидетели в рамках открытых уголовных производств.

В свою очередь первый заместитель начальника Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Владимир Коваль отметил, что организаторы незаконных заведений незаконно использовали технические средства аудио- и видеооборудования, с помощью которых они вели съемку. Камеры были установлены в элементы декора помещений, в которых действовали бордели.

Правоохранители изъяли все видеоматериалы в 5 борделях и деньги, которые, вероятнее скорее всего, являются выручкой от их незаконной деятельности.

Коваль, ссылаясь на тайну следствия, отказался рассказать, каким образом правоохранители выявили факт незаконного использования скрытых видеокамер и факт деятельности мест предоставления интимных услуг. Следствие контролирует прокуратура области.