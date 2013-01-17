Польских моделей «завербовали» в элитные проститутки для новых русских

Об этом пишет сегодня польская Gazeta Wyborcza, отмечая, что такие поездки для девушек организовывали представители польского шоу-бизнеса, которые также получали проценты за свои посреднические услуги.

По данным издания, модели ездили на встречи с богатыми, среди прочего, на известный альпийский горнолыжный курорт Куршевель, в Канны, Дубаи и Сингапур.

"Молодые женщины заверяли, что их не вынуждали к сексу. Соглашавшиеся получали 500 евро в день. Те, которые отказывали, - половину этой суммы. Рекордсменка привезла из альпийского выезда более 100 тысяч евро", - пишет газета.

Издание отмечает, что одна из девушек узнала на яхте, на которой они работали, владельца английского футбольного клуба "Челси", российского олигарха Романа Абрамовича.

Среди клиентов польских моделей был также известный певец и арабский шейх, который называл себя "Князь Санто".

Заграничные поездки, во время которых работали девушки, продолжались иногда до трех месяцев.

GW отметила, что пятеро из шести сутенеров признали свою вину, добавив, что после их ареста этим бизнесом уже занялись другие люди.