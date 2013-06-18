В Харькове 37 проституток направили к врачу после облавы милиции

Во время рейда сотрудники милиции обнаружили 37 человек в возрасте от 18 до 35 лет.

«Стаж работы» жриц любви составляет от одного месяца до нескольких лет. Почти все женщины при общении с правоохранителями рассказывали грустные истории о том, что заниматься проституцией их заставили трудные жизненные обстоятельства.

На тему: В Киеве клиент ранил трех проституток

На всех задержанных во время рейда женщин составлены административные протоколы по статье 181-1 (занятие проституцией) Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая предусматривает наложение штрафа от пяти до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Всего с начала года составлено около 80 административных протоколов на лиц, совершивших административные правонарушения по этой статье.

Лица, попавшие в поле зрения милиции впервые, поставлены на соответствующий учет. Все женщины получили направление на проведение медицинского обследования.

В настоящее время на учете в Управлении уголовного розыска ГУМВД области находится почти 700 женщин, занимающихся проституцией.