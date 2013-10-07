Работники кредитного союза украли у вкладчиков более полутора миллиона гривен
Преступники обворовывали людей на протяжении шести лет.
Во Львовской области осуждены пять работников кредитного союза «Надежда», которые завладели средствами вкладчиков на сумму более 1,6 млн. грн.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Львовской области.
Как отмечается в сообщении, указанная организованная группа с 2002 года по 2008 год похитила и присвоила около 1 млн. 643 тыс. грн средств кредитного союза.
В частности, по данным прокуратуры, преступления совершали путем незаконного оформления, подделки расходных кассовых ордеров; фиктивной выдачи денежных ссуд. Кроме того, работники кредитного союза не оприходовали денежные средства членов кредитного союза, которые вносили на депозитные вклады и для погашения кредитных ссуд; незаконно снимали средства с текущего счета кредитного союза и подделывали первичные бухгалтерские документы.
По результатам судебного рассмотрения 5 членов организованной группы признаны виновными и осуждены к реальному лишению свободы на сроки от 3 до 7 лет, а также удовлетворен гражданский иск потерпевших на сумму более 1 млн. 642 тыс. грн., проинформировали в прокуратуре.