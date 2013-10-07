Работники кредитного союза украли у вкладчиков более полутора миллиона гривен

Во Львовской области осуждены пять работников кредитного союза «Надежда», которые завладели средствами вкладчиков на сумму более 1,6 млн. грн.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Львовской области.

Как отмечается в сообщении, указанная организованная группа с 2002 года по 2008 год похитила и присвоила около 1 млн. 643 тыс. грн средств кредитного союза.

В частности, по данным прокуратуры, преступления совершали путем незаконного оформления, подделки расходных кассовых ордеров; фиктивной выдачи денежных ссуд. Кроме того, работники кредитного союза не оприходовали денежные средства членов кредитного союза, которые вносили на депозитные вклады и для погашения кредитных ссуд; незаконно снимали средства с текущего счета кредитного союза и подделывали первичные бухгалтерские документы.

По результатам судебного рассмотрения 5 членов организованной группы признаны виновными и осуждены к реальному лишению свободы на сроки от 3 до 7 лет, а также удовлетворен гражданский иск потерпевших на сумму более 1 млн. 642 тыс. грн., проинформировали в прокуратуре.