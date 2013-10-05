Разведочное бурение Shell в Харьковской области дало положительный результат

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом заявил заместитель председателя ОГА Юрий Сапронов в интервью всеукраинскому каналу «Банковское телевидение», говоря о перспективах добычи газа уплотненных песчаников и сланцевого газа в регионе.

«Первый этап подходит к завершению: разведывательное бурение компании Royal Dutch Shel» в Первомайском районе на скважине «Беляевская-400» полностью завершено. Полностью пройдены проектные 5 тыс. м, и, по данным специалистов, результат: газопроявление – позитивное», - заявил Сапронов.

Он выразил надежду, что добыча нетрадиционного газа в промышленных объемах в Украине позволит полностью обеспечить внутренние потребности страны, а в дальнейшем – выйти на рынок экспорта газа.

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«Мы надеемся, что Украина к 2020 году сможет полностью обеспечить внутренние потребности населения и промышленности в газе, а в будущем стать газовым экспортером. Это путь к энергетической независимости страны», – сказал Сапронов.

Как сообщал УНИАН, бурение поисковой скважины «Беляевская-400», которая находится в селе Веселое Первомайского района Харьковской области, проводится в рамках договора о совместной деятельности компании Shell и ПАО «Укргаздобыча».

В июне Shell и ПАО «Укргаздобыча» начали строительство площадки для бурения второй скважины в Харьковской области. Поисковая скважина Ново-Мечебиловская-100 станет второй скважиной (первая - Беляевская-400), которая будет построена в рамках проекта совместной деятельности Shell и «Укргаздобычи».

Договор о совместной деятельности подписан в 2006 году и обновлен 1 сентября 2011 года. Он предусматривает поиск, разведку и добычу углеводородов на лицензионных участках общей площадью около 1300 кв. км на территории Харьковской области.

Доли Shell и ПАО «Укргаздобыча» в данном проекте составляют 50% каждая. Shell является оператором совместной деятельности в рамках договора.

Начальный этап поисково-разведочных работ предусматривает бурение 2-3 поисковых скважин в течение нескольких лет. Бурение первой поисковой скважины «Беляевская-400» в рамках проекта началось в октябре 2012 года в Первомайском районе.

Затраты Shell на совместную деятельность за период начального этапа поисково-разведочных работ могут достигнуть 200 млн долларов.

Бурение скважин в рамках разработки Юзовского участка в Харьковской области Shell еще не началось.