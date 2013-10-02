Shell начала геологоразведку Юзовского месторождения

Нефтегазодобывающая компания Shell приступила к геологической разведке

Юзовского месторождения (Донецкая и Харьковская области) для дальнейшей добычи сланцевого газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий сообщил в ходе брифинга в Кабинете министров Украины.

«На сегодня мы можем констатировать тот факт, что компания Shell, после подписания (соглашений — УНИАН) в Давосе и Гааге, приступила к геологическому изучению с дальнейшей разработкой Юзовского месторождения», - сказал Ставицкий.