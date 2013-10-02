Shell начала геологоразведку Юзовского месторождения
14:12, 02 октября 2013Общество
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Нефтегазодобывающая компания в дальнейшем займется добычей сланцевого газа.
Фото: Shell
Нефтегазодобывающая компания Shell приступила к геологической разведке
Юзовского месторождения (Донецкая и Харьковская области) для дальнейшей добычи сланцевого газа.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий сообщил в ходе брифинга в Кабинете министров Украины.
«На сегодня мы можем констатировать тот факт, что компания Shell, после подписания (соглашений — УНИАН) в Давосе и Гааге, приступила к геологическому изучению с дальнейшей разработкой Юзовского месторождения», - сказал Ставицкий.
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