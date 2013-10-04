Главное за день: обзор топ-новостей

Тимошенко согласилась на предложение поехать на лечение за границу

Члены Мониторинговой миссии Европарламента Пэт Кокс и Александр Квасьневский передали экс-премьеру Украины Юлии Тимошенко предложение относительно выезда в Германию на лечение и она его приняла. Об этом во время пресс-конференции сообщил защитник Тимошенко Сергей Власенко.

В связи с этим глава делегации Европейского парламента по сотрудничеству с Украиной Павел Коваль заявил, что считает уже решенным вопрос освобождения Тимошенко и выезд ее на лечение в Германию после помилования Президентом Украины Виктором Януковичем

Саудовская Аравия предложила Украине создать СП по производству Ан

Саудовская Аравия заинтересована в сотрудничестве с Украиной в авиакосмической отрасли и предлагает рассмотреть возможность создания совместного предприятия по производству самолетов семейства Ан в этой стране.

Об этом заявил вице-президент научно-технологического центра им. короля Абдулазиза принц Турки бин Сауд бин Мухаммед Аль-Сауд во время встречи с премьер-министром Украины Николаем Азаровым.

Если бы соглашения Украина-ЕС не было, его следовало бы придумать - российский эксперт

Политические, экономические, гуманитарные круги в России не до конца понимают, какую политику проводить в отношении Украины после подписания Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

Об этом сегодня в Москве заявила заместитель генерального директора Института стратегических исследований России Татьяна Гузенкова.

Миссия МВФ прибудет в Украину в середине октября

«Миссия МВФ под руководством Николая Георгиева посетит Украину в период с 17 по 29 октября для проведения дискуссий в рамках консультаций по статье 4 статей соглашения с МВФ за 2013 год (в рамках надзора) с Украиной, а также осуществление постпрограмного мониторинга», - сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Жером Ваше.

Ахметов завершил покупку "Укртелекома"

Крупнейшая холдинговая компания Украины - группа СКМ, владельцем которой является самый богатый украинец Ринат Ахметов, завершила сделку по приобретению национального оператора фиксированной связи "Укртелеком", говорится в сообщении компании.

Как известно, "Укртелеком" занимает третью позицию на рынке телекоммуникаций Украины.

НБУ опроверг слухи о конвертации валютных вкладов в гривню

Информация о возможных инициативах Национального банка Украины по конвертации валютных вкладов граждан в гривню не соответствует действительности, заявили в НБУ.

Россельхознадзор забраковал украинское мясо

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) ввело временные ограничения на поставку в страну продукции украинского производителя мьясоковбасних изделий «Конотопмясо» ( Сумская область) в связи с обнаружением в ней недопустимого количества микроорганизмов.

Бой Кличко - Поветкин состоится в Москве уже завтра

Боксерский поединок между чемпионом мира по версиям IBF, WBO и WBA украинцем Владимиром Кличко и чемпионом мира по версии WBA россиянином Александром Поветкиным состоится завтра, 5 октября, в Москве.

Фюле считает неприемлемым давление РФ на страны "Восточного партнерства"

Комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле считает неприемлемым давление России на страны «Восточного партнерства», которые стремятся подписать соглашения об ассоциации с ЕС.

Регистрацию бизнеса в Украине упростят уже с января 2014

Предприниматели Украины с 1 января 2014 смогут проводить регистрационные процедуры при регистрации бизнеса по упрощенной системе.

Так, со следующего года регистрация плательщика НДС или единого налога не потребует личного присутствия предпринимателя в налоговой инспекции. Все документы будет принимать государственный регистратор в момент регистрации юридического или физического лица-предпринимателя, после чего регистрационная служба передаст копию заявления в органы Миндоходов без привлечения к этому процессу плательщика.

Янукович надеется, что соглашение с ЕС ратифицирует нынешний состав Европарламента

Президент Украины Виктор Янукович надеется, что Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом будет ратифицировано нынешним составом Европарламента, полномочия которого истекают в следующем, 2014 году.

Об этом он заявил во время встречи с делегацией политической группы Европейского парламента «Альянс либералов и демократов Совета Европы» сегодня в Киеве.

Кузьмин назначен заместителем секретаря СНБО

Президент Украины Виктор Янукович своим Указом назначил первого заместителя генерального прокурора Украины Рената Кузьмина заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины

Украина выделила 9 миллионов на демаркацию границ

Работы по демаркации пройдут на границе с Молдовой и Россией. На демаркацию и делимитации границ с Россией выделено 3,47 миллиона грн, а на границы с Молдовой выделено 4,65 миллиона грн.

Доллар упал до восьмимесячного минимума из-за бюджетного кризиса в США

Курс доллара опустился по отношению к евро до минимального уровня за восемь месяцев из-за опасений участников рынка относительно длительной бюджетного кризиса в США и его последствий для переговоров по лимиту госдолга, свидетельствуют данные торгов.

Смертник подорвал себя на границе Украины с РФ, ранены двое пограничников

Мужчина взорвал себя в пункте пропуска "Бачевск" на российско-украинской границе, он сам погиб, двух украинских пограничников госпитализировали в тяжелом состоянии.